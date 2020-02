Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebin auf Fahrrad geflohen

Sömmerda (ots)

Eine Kundin wurde gestern in einem Möbelmarkt in Sömmerda beim Diebstahl erwischt. Sie hatte Dekoartikel, Bastelzubehör und LED-Beleuchtungen in ihrem großen Rucksack verschwinden lassen. Als sie ohne die Sachen zu bezahlen an der Kasse vorbeilief, hielt eine Verkäuferin die Kundin auf. Sie sollte ihr den Rucksack vorzeigen. Die Diebin reagierte aber nicht, stieg auf ihr Fahrrad und fuhr davon. Ein anderer Mitarbeiter nahm mit seinem Auto die Verfolgung nach ihr auf und konnte die 30-Jährige im Stadtgebiet zum Anhalten bringen. Er hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. In ihrem Rucksack befanden sich noch all die gestohlenen Sachen, die später wieder in den Möbelmarkt zurückgebracht wurden. (CD)

