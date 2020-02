Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorrad von Dieben stehen gelassen

Sömmerda (ots)

Diebe kamen in der vergangenen Nacht zu einem Einfamilienhaus in der Frohndorfer Straße in Sömmerda. Sie stahlen ein Motorrad ETZ 150, das der Besitzer unter einem Carport stehen hatte und aus dem Nebengelass ein schwarzes Cube-Fahrrad sowie eine Kettensäge. Das Motorrad tauchte zum Glück wieder auf. Der Besitzer fand es heute früh einige Straßen weiter bei einem Garagenkomplex. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda, unter der Rufnummer 03634/ 336-0 entgegen. (CD)

