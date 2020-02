Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge aus Garten gestohlen

Sömmerda (ots)

Den Garten eines 63-Jährigen suchten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in der Frohndorfer Straße in Sömmerda auf. Sie brachen die Laubentür auf und stahlen verschiedene Sägen sowie einen Bohrhammer im Wert von über 200 Euro. (CD)

