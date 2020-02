Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flucht mit E-Scooter

Erfurt (ots)

Ein junger Mann versuchte sich in der vergangenen Nacht in Erfurt einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Er flüchtete auf einem E-Scooter, konnte aber schließlich durch die Polizeibeamten eingeholt und gestellt werden. Der Grund seines plötzlichen Verschwindens überraschte die Polizisten nicht. Der 22-Jährige räumte ein, dass er Drogen konsumiert habe. Den Joint hatte er offenbar bei seiner Flucht schnell weggeworfen. Das war aber noch nicht alles. An seinem E-Scooter fehlte das Versicherungskennzeichen, so dass auch kein Pflichtversicherungsschutz für das Fahrzeug bestand. Der junge Mann war der Polizei bereits wegen einer Vielzahl von Straftaten bekannt. Somit endete der Abend für den Mann auf der Polizeidienststelle. (CD)

