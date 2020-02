Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Erfurt (ots)

Eine günstige Gelegenheit bot sich gestern für Langfinger, die im Erfurter Ortsteil Daberstedt unterwegs waren. Sie schlichen sich unbemerkt in ein offen stehendes Mehrfamilienhaus, in dem Handwerker Wasserleitungsarbeiten durchführten. Während der Baumaßnahmen standen die Wohnungstüren offen, so dass die Diebe in eine der Wohnungen gelangten und ein Schlüsselbund stahlen. Zwei Handwerker mussten später auch feststellen, dass sich jemand an ihren Rucksäcken vergriffen hatte, die im Keller abgestellt waren. Aus den Rucksäcken fehlten ein Portemonnaie mit sämtlichen Ausweisen, Geldkarte und Bargeld sowie ein Handy. (CD)

