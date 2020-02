Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drogen in Unterhose versteckt

Erfurt (ots)

Ein Mann ist einer Streifenwagenbesatzung am Dienstagmittag in der Hohenwindenstraße aufgefallen. Sie beobachteten, wie der Mann vor ihren Augen etwas in seiner Unterhose versteckte. Er wurde daraufhin kontrolliert und durchsucht. In der Unterhose hatte der 33-Jährige eine geringe Menge Cannabis versteckt. Das Cannabis wurde beschlagnahmt und gegen den Mann eine Anzeige erstattet. (CD)

