LPI-EF: Einbrecher überrascht

Schlechte Karten hatte ein Einbrecher, der am Dienstagabend in eine Garage am Azmannsdorfer Weg einbrach. Er hatte das Vorhängeschloss der Garage geknackt und sich über einen alten VW Golf 2 hergemacht. Den Türgriff des Autos riss er einfach ab, um die abgeschlossene Tür aufzubekommen. Er war gerade dabei das Auto zu durchwühlen, als ihn der 45-jährige Eigentümer hierbei überraschte. Der Geschädigte hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten verschiedenes Werkzeug, das nicht ihm gehörte. Der 53-jährige polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen. Dem VW Golf Besitzer entstand ca. 1.000 Euro Schaden an seinem Auto. (CD)

