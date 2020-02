Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher kamen in Zahnarztpraxis

Erfurt (ots)

Auf feines Edelmetall sahen es unbekannte Täter ab, die in der Nacht zum Dienstag in eine Zahnarztpraxis in der Löbervorstadt von Erfurt eingebrochen waren. Die Täter durchkämmten die gesamte Praxis und stahlen mehrere Goldkronen und -brücken im Wert von ca. 300 Euro sowie 40 Euro Bargeld. Sie hinterließen an mehreren Türen Sachschaden von ca. 1.000 Euro. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell