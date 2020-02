Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Garagen geknackt

Sömmerda (ots)

Gleich sieben Garagen knackten unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in der Vieselbacher Straße in Sömmerda auf. Die Garagen wurden durchwühlt, wobei auch Gegenstände zu Boden fielen. Einen Opelbesitzer traf es besonders hart. Sein abgemeldeter Calibra wies nach dem Einbruch einige äußere Schäden in Höhe von ca. 2.000 Euro auf. Die Polizei konnte am Tatort einen Kinderfahrradanhänger sicherstellen, der nicht in die Garagen gehörte. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch geben und hat im Bereich des Tatortes möglicherweise Personen gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda, unter der Rufnummer 03634/ 336-0. (CD)

