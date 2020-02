Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Lager

Erfurt (ots)

In dem Lager eines Betriebes in Büßleben brach in der vergangenen Nacht ein Brand aus. Es brannten u.a. Müllsäcke und andere gelagerte Materialien, wobei ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstand. Durch die Feuerwehr konnte das Ausweiten des Brandes verhindert werden. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell