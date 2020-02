Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei sucht Zeugen zu Unfall "Im Rausch gegen Kleidercontainer geprallt" vom 10.02.2020

Erfurt (ots)

In Ergänzung zur Pressemitteilung vom 10.02.2020 sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang am Sonntagmorgen auf der Gutenbergstraße machen können. Der 25-jährige Seat-Fahrer kam gegen 05:35 Uhr auf der Gutenbergstraße, in Richtung Blumenstraße, von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen einen Kleidercontainer und wurde dabei auf ein parkendes Auto geschoben. Der Seat-Fahrer stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0. (CD)

