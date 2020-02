Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beim Diebstahl von Tabak erwischt

Erfurt (ots)

Ertappt fühlte sich eine Frau gestern Abend in einem Tabakwarengeschäft in Erfurt, als eine Angestellte des Geschäfts plötzlich vor ihr stand. Die Frau hatte sich hinter einem Regal versteckt und sich große Packungen von Tabakwaren in ihre Einkaufstasche gesteckt. Noch ehe die Verkäuferin zum Zuge kam, ergriff die Frau mit der vollen Einkaufstasche die Flucht. Die Einkaufstasche konnte sie ihr gerade noch entreißen. Ein Detektiv eilte der fliehenden Frau nach, verlor sie aber später aus den Augen. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnte die 41-jährige Frau von Polizeibeamten gestellt werden. Sie erhielt eine Anzeige. (CD)

