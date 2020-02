Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Wohnhaus

Landkreis Sömmerda (ots)

In Schlossvippach brannte es gestern in einem Wohnhaus. Ein Nachbar bemerkte morgens, wie Rauch aus dem Dachbereich drang und alarmierte die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr ortete den Brandherd in einem Zimmer unter dem Dach. In dem Zimmer brannte eine Couch, wobei auch das Dach Schaden in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Bewohner selbst war nicht zu Hause, er hatte das Haus am Morgen verlasen. Die Kripo nahm die Untersuchungen zur Brandursache auf. Ersten Erkenntnissen nach lösten die entsorgten Reste einer brennenden Zigarette den Brand aus. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. (CD)

