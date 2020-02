Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto nach Unfall stehen gelassen

Landkreis Sömmerda (ots)

Besorgte Anrufe von Autofahrern erreichte am Sonntagmorgen die Polizei in Sömmerda. Sie hatten an der Bundesstraße 176, im Bereich der Autobahnauffahrt Sömmerda-Ost ein kaputtes Auto im Straßengraben festgestellt, welches einen Unfall hatte. Wie sich herausstellte, war der Fahrer nicht mehr an der Unfallstelle. Nachdem die Polizei nach dem Fahrer Ermittlungen einleitete, stellte sich der 36-Jährige später selbst der Polizei. Seinen Angaben zufolge war er müde geworden, so dass der Wagen von der Fahrbahn abkam und knapp eine Baumreihe und Leitplanke verfehlte. Allerdings prallte der Wagen gegen die Beton- und Stahlteile eines Wegweisers, so dass der Wagen schließlich stehen blieb. Der Fahrer hatte großes Glück, dass er unverletzt blieb. Allerdings kam es aufgrund des Unfalls zum Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Da der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste er zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. (CD)

