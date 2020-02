Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Rausch gegen Kleidercontainer geprallt

Erfurt (ots)

Im berauschten Zustand hat ein 25-jähriger Autofahrer am frühen Sonntagmorgen auf der Gutenbergstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Sein Seat kam von der Straße ab und prallte gegen einen Kleidercontainer, der durch die Wucht des Aufpralls gegen ein parkendes Auto geschoben wurde. Zum Glück bekam ein Zeuge den Unfall mit und konnte den jungen Fahrer von seinem Fluchtvorhaben abhalten. Er hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Bei der Unfallaufnahme pustete der junge Mann über 1,6 Promille in das Atemalkoholmessgerät. Zudem zeigte der Drogenvortest ein positives Ergebnis an. Einen Führerschein hatte der 25-Jährige nicht, da man ihm den Führerschein bereits wenige Stunden zuvor im Bereich Suhl nach einer Alkoholfahrt weggenommen hatte. An beiden Autos kam es zum erheblichen Sachschaden, wobei am Seat Totalschaden entstand. (CD)

