Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen

Erfurt (ots)

In der Barfüßerstraße zerstachen unbekannte Täter am Sonntag die Reifen von drei Autos. Der Schaden wurde am Vormittag festgestellt. Bei allen Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen zerstochen. Der Schaden wird auf mindestens 300 Euro geschätzt. (CD)

