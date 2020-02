Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Balkonbrand

Erfurt - Wiesenhügel (ots)

Einen gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei löste Samstag in den frühen Morgenstunden ein 34-jähriger Bewohner des Holunderweges aus, als er versehentlich seinen Balkon teilweise in Brand steckte. Der Mann hatte vermutlich noch glimmende Zigarettenreste unsachgemäß auf seinem Balkon entsorgt, wodurch weitere Gegenstände in Brand gerieten und dadurch die Fassadendämmung beschädigt wurde. Da anfänglich auf Klingeln und Klopfen niemand reagierte, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür. Der Bewohner wurde schlafend in seinem Bett festgestellt und musste recht energisch geweckt werden, was wohl dem Atemalkoholwert von deutlich über zwei Promille geschuldet war. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrlässiger Brandstiftung. (M.C.)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell