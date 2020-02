Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Beim Dieselklau erwischt

Erfurt (ots)

Am Samstag informierte in den frühen Morgenstunden ein Autofahrer die Polizei darüber, dass er in der Schmidtstedter Flur zwei Männer beim Abzapfen von Dieselkraftstoff aus einem geparkten Lkw erwischt hatte. Als die ersten Einsatzkräfte nicht einmal zwei Minuten später dort eintrafen, waren die beiden Diebe mit ihrem Dieselkanister geflüchtet. Eine sofortige Absuche mit mehreren Besatzungen führte lediglich zum Auffinden des immer noch vollen Kanisters, aber nicht der beiden Flüchtigen. Allerdings hatten die Diebe ihr Fahrzeug offen vor Ort stehen lassen. Darin fanden die Beamten Personaldokumente eines der beiden Flüchtigen. Außerdem war das Fahrzeug auf ihn zugelassen. So konnte zumindest ein Tatverdächtiger identifiziert werden. (M.C.)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell