Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Paket wurde zugestellt.

Weißensee (ots)

Am 07.02.2020 gegen 18:30 Uhr setzte ein 54 Jähriger mit seinem VW Transporter in Weißensee, Langer Damm zurück und beschädigte dabei die Scheibe der Postfiliale. Trotz Aufforderung von Zeugen verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Der Fahrer wurde an der Wohnanschrift angetroffen und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro. Der verantwortliche Fahrzeugführer muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort unter Alkohol verantworten. (wo)

