Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sachbeschädigung Pkw

Leubingen (ots)

Unbekannte Täter zerstörten in der Nacht vom 07.02.2020 zum 08.02.2020 in Leubingen, Fasanenweg an einen Pkw Audi A4 die hintere linke Seitenscheibe. Der Sachschaden beträgt 200 EUR.(wo)

