Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl aus Garage

Sömmerda (ots)

In der Zeit vom 30.11.2019 - 07.02.2020 öffneten Unbekannte eine Garage in Sömmerda, Rohrborner Weg und entwendeten aus dieser einen Dachträger, einen Ski Sack und zwei Paar Ski inkl. Stöcker im Wert von 500 EUR. An der Garage wurde ein Sachschaden von 50 EUR verursacht.(wo)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Polizeiinspektion Sömmerda

Telefon: 03634 336 0

E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell