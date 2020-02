Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss gefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Sömmerda stellten in der vergangenen Nacht zwei Autofahrer, die unter dem Einfluss von Drogen standen. Die beiden jungen Männer im Alter von 25 und 27 Jahren wurden in den Ortslagen Kölleda und Sömmerda angehalten. Bei beiden Fahrern zeigten die Drogenvortests positive Ergebnisse an. Sie mussten sich einer Blutentnahme unterziehen.

