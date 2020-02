Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Genötigt gefühlt

Erfurt (ots)

Ein Longboard-Fahrer sorgte am Donnerstag für die Verärgerung eines Autofahrers. Der 28-jährige Autofahrer wollte sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich der Ruhrstraße abstellen. Dem Longboard-Fahrer missfiel dessen falsche Parkweise und machte von ihm ein Foto. Der verärgerte Autofahrer stellte den 36-jährigen Longboard-Fahrer zur Rede und forderte die Löschung des gemachten Fotos. Dieser ließ sich allerdings nicht darauf ein, so dass der Autofahrer seinen Fuß auf das Longboard stellte und es festhielt. Der 36-Jährige fühlte sich in seiner Situation genötigt, so dass er die Polizei um Hilfe rief. Gegen den Autofahrer wurde Anzeige wegen Nötigung erstattet. (CD)

