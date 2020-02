Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlecht gelaufen

Erfurt (ots)

Schlecht gelaufen ist es für einen 49-Jährigen aus dem Ortsteil Ilversgehofen, der am Donnerstag bei der Polizei anrief. Bei ihm und anderen Bewohnern wurden in die Keller eingebrochen. Aus dem Keller des 49-Jährigen fehlten drei hochwertige Mountainbikes im Gesamtwert von ca. 9.000 Euro. Als sich die Polizisten an die Tatortarbeit machten, stießen sie allerdings auf rund 125 Polenböller, die kein Prüfzeichen besaßen. Sie beschlagnahmten die Polenböller und erstatteten gegen den Mann eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. (CD)

