Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher kamen am Tage

Erfurt (ots)

Während der Vormittagszeit gelang es Einbrechern am Mittwoch, in der Puschkinstraße in eine Wohnung einzubrechen. Sie gelangten unbemerkt in das Mehrfamilienhaus und brachen die Tür zur Wohnung auf. Sie durchsuchten Schränke und stahlen Modeschmuck, u.a. Armbanduhren und Ringe im Gesamtwert von ca. 350 Euro. Als die Bewohner mittags nach Hause kamen stellten sie den Einbruch fest. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell