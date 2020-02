Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Rausch

Sömmerda (ots)

Berauscht fuhr ein Opel-Fahrer am Mittwochabend in Sömmerda in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten bekamen nach dem Drogenvortest ihre Vermutung bestätigt. Der 32-Jährige stand unter dem Einfluss von Drogen. Es erfolgten die Blutentnahme und die Erstattung einer Anzeige. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell