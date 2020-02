Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebinnen aufgeflogen

Erfurt (ots)

Ein Diebestrio fiel gestern einer Verkäuferin in einem Bekleidungsgeschäft in der Erfurter Innenstadt auf. Die Verkäuferin konnte beobachten, wie sich zwei Frauen reichlich Bekleidung in ihre Tragetasche steckten. Ihr männlicher Begleiter versuchte die Szenerie zu verbergen, indem er sich einen Mantel anschaute. Als sie sich durch die Verkäuferin ertappt fühlten, ergriffen sie die Flucht. Die beiden Frauen konnten durch die Angestellten festgehalten werden, dem Mann gelang die Flucht mit einer unbekannten Menge an Beute. Die Frauen hatten über 30 Bekleidungsstücke im Wert von ca. 1.400 Euro in ihrer Tasche verschwinden lassen. Man konnte die Sachen zum Glück sichern. Die beiden Frauen im Alter von 23 und 25 Jahren wurden nach ihrer Festnahme in der Gewahrsamszelle der Polizei untergebracht. Heute sollen sie dem Haftrichter vorgeführt werden. (CD)

