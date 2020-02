Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Älterer Herr auf Abwegen

Erfurt (ots)

In die Fänge eines Ladendetektives geriet ein 73-jähriger Mann gestern in einer Drogerie im Stadtzentrum. Der Mann steckte sich verschiedene Waren in seine Tasche und in den Rucksack. Er verließ das Geschäft, ohne die Sachen zu bezahlen. Der Detektiv konnte den 73-Jährigen aufhalten. Der Rentner hatte sich neben einem Vibrator, mehrere Packungen Gleitcreme und ein Tuch im Gesamtwert von ca. 70 Euro eingesteckt. Gegen den Mann wurde eine Anzeige erstattet. (CD)

