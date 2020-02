Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffitis

Erfurt (ots)

In Erfurt-Gispersleben waren in der Nacht zum Dienstag Schmierfinken unterwegs. Sie brachten an dem Eingang einer Kindertagesstätte und an der neuen Brücke im Kilianpark Graffitis an. Die Brücke wurde gleich über mehrere Meter mit Farbe verschmiert. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die möglicherweise die gesuchten Täter gesehen haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Nord, unter Tel. 0361/ 7840-0 entgegen. (CD)

