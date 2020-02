Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto fuhr Lichtmast um

Erfurt (ots)

Eine 32-jährige VW-Polofahrerin ist am Dienstag an einer Parkplatzausfahrt in der Hugo-Jahn-Straße gegen einen Lichtmast gefahren. Ihr Auto war aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Durch den Aufprall stürzte der Lichtmast um und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Insassen des Autos, ein 11 Monate alter Junge und ein 9-jähriges Mädchen sowie die Fahrerin wurden vorsorglich in die Klinik gebracht. Wegen der beschädigten Beleuchtung kamen zuständige Mitarbeiter der Stadt vor Ort. (CD)

