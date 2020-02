Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mountainbikes gestohlen

Erfurt (ots)

Zwei hochwertige Mountainbikes fielen in die Hände von Dieben, die in der Nacht zum Dienstag am Sorbenweg in Keller eingebrochen sind. Um an die Fahrräder zu gelangen, brachen die Täter u.a. Brandschutztüren und Schlösser auf. Bei den beiden gestohlenen Mountainbikes handelt es sich um Modelle von "Cube" Reaction im Gesamtwert von 4.100 Euro. (CD)

