Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebe erwischt

Erfurt (ots)

Große Beute wollten zwei Ladendiebe am Montag in einem Erfurter Baumarkt machen. Die beiden Männer steckten sich neben drei Lasergeräten, eine Astsäge und noch eine ganze Menge Sägeblätter in ihren Rucksack. Ihr Plan scheiterte allerdings, da ein Ladendetektiv auf das Duo aufmerksam wurde. Als sich beide an der Kasse vorbei zu schleichen versuchten, hielt der Detektiv die Diebe auf. Er konnte die gestohlene Beute im Wert von knapp 800 Euro sicherstellen und die beiden Diebe der Polizei übergeben. Die beiden 35- und 54-jährigen Männer waren der Polizei bereits wegen anderen Ladendiebstählen bekannt. Sie wurden vorläufig festgenommen und wurden am heutigen Tag beim Amtsgericht vorgeführt. Mit einer Bewährungsstrafe wurden die beiden Männer wieder entlassen. (CD)

