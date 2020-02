Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 88-jähriger Rentner bei Unfall verletzt

Erfurt (ots)

Ein 88-jähriger Rentner wurde am Montagnachmittag in der Vilniuser Straße von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt. Der Rentner wollte hinter einem ausparkenden Auto vorbeilaufen, als er hierbei von dem 25-jährigen Autofahrer übersehen wurde. Der Rentner musste in die Klinik gebracht werden. (CD)

