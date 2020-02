Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Fahrräder gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht zum Montag suchten Diebe eine Tiefgarage in der Wilhelm-Busch-Straße auf und stahlen ein weißes Mountainbike der Marke "Bulls" samt einem grünen Fahrradanhänger. Neben einer Fahrradtasche befand sich auch ein Kindersitzeinsatz dabei. Der 30-jährigen Eigentümerin entstand dadurch ein finanzieller Schaden von ca. 1.300 Euro. Zwei weitere Mountainbikes wurden aus Kellern in der Rathenaustraße und Altonaer Straße gestohlen. Die Täter gelangten durch das Aufbrechen der Kellerboxen an die beiden Fahrräder, deren Gesamtwert auf ca. 4.000 Euro geschätzt wird. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell