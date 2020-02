Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Firma eingebrochen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in eine Firma in der Krämpfervorstadt von Erfurt eingebrochen. Die Täter versuchten sich zunächst vergeblich an einigen Fenstern, bis sie schließlich eines der Fenster aufbekamen und in das Gebäude gelangten. Sie durchsuchten das Mobiliar und wurden dabei auch fündig. Sie gelangten an ca. 5.000 Euro Bargeld. Der Sachschaden, den sie hinterließen war nicht unerheblich. Dieser wird ebenfalls auf ca. 5.000 Euro geschätzt. (CD)

