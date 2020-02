Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger von Auto erfasst

Landkreis Sömmerda (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Fußgänger am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Wenigensömmern erlitten. Der 19-Jährige wurde ca. 100 Meter vor dem Ortseingang Wenigensömmern von einem Auto erfasst. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er die Straße vor dem Auto bereits überquert und lief plötzlich wieder zurück auf die Fahrbahn. Der 56-jährige Autofahrer konnte trotz Brems- und Ausweichmanöver den Zusammenstoß nicht vermeiden. Der schwer verletzte Fußgänger stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Er wurde in die Klinik nach Erfurt gebracht. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

