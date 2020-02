Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gegen Laterne gefahren

Erfurt (ots)

Auf ein kaputtes Auto wurde ein Zeuge am Sonntagvormittag im Bereich der Straße Am Stollberg aufmerksam. Die Reifen des VW Golf waren platt und die Karosserie stark beschädigt. Der Autofahrer schlief in seinem Auto, als der besorgte Zeuge auf ihn zukam. Nachdem er ihn geweckt hatte, stellte sich heraus, dass der 22-jährige Autofahrer einen Unfall gehabt hatte und den Rest der Nacht in seinem Wagen verbracht haben musste. Die Polizei wurde daraufhin informiert. Die Unfallstelle konnte in unmittelbarer Nähe ausfindig gemacht werden. Das Auto hatte beim Wenden offenbar eine Straßenlaterne und Mülltonne angefahren. Dementsprechende Fahrzeugteile konnten am Unfallort sichergestellt werden. Da der junge Autofahrer beim Eintreffen der Polizeibeamten unter Alkoholeinfluss stand, machte sich die Blutentnahme erforderlich. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (CD)

