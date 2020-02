Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher erbeuteten Tresor und Bargeld

Erfurt (ots)

Einen Tresor mit ca. 3.000 Bargeld erbeuteten Einbrecher am Sonntag in einem Restaurant in der Erfurter Innenstadt. Sie brachen in den frühen Morgenstunden in das Lokal ein und rissen den Tresor aus seiner Verankerung. Hierbei richteten sie fast 500 Euro Sachschaden an. (CD)

