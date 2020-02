Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer von Auto erfasst und verletzt

Alkohol war gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Erfurt im Spiel, den ein Autofahrer auf der Straße des Friedens in der Brühlervorstadt verursachte. Der 24-Jährige übersah an der Kreuzung am Benaryplatz einen Radfahrer, der die Straße überqueren wollte. Laut Zeugenaussagen war die Ampel für den Radfahrer grün geschaltet. Der 39-jährige Fahrradfahrer wurde von dem VW Caddy erfasst und prallte auf der Motorhaube des Wagens auf. Er kam mit leichten Verletzungen davon und wurde in die Klinik gebracht. Bei dem Autofahrer stellten die Beamten fest, dass er Alkohol getrunken hatte. Der Alkoholtest zeigte über 0,6 Promille an. Er musste sich nach dem Unfall einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein an die Polizisten abgeben. (CD)

