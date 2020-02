Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkohol im Straßenverkehr - die etwas andere Geschichte

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am Sonntag startete in den regnerischen Mittagsstunden ein 56-jähriger Erfurter mit seinem Gefährt, einer Sackkarre, in der Grolmannstraße. Beladen war die Karre mit einem Elektroherd, welcher in seiner Küche zum Einsatz kommen sollte. Auf dem regennassen Fußweg kam der Gefährtlenker aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie dem Einfluss von alkoholischen Getränken ins Straucheln und verlor die Kontrolle über sein Gefährt. Die Ladung kippte von der Karre und kam auf einem Audi zum Liegen. Nach Begutachtung des Schadens notierte er seine Personalien und hinterließ vorbildlich eine Nachricht am Audi. Er klingelte auch am nächsten Wohnhaus und fragte nach dem Fahrzeughalter. Dem Anwohner kam die Geschichte jedoch ungewöhnlich vor und er rief bei der Polizei an. Die Kollegen konnten einen Alkoholwert von knapp zwei Promille bei dem Transporteur feststellen. Der Halter des Audi wurde über den Schaden informiert, kam vor Ort und klärte die Schadensregulierung mit dem Herdeigentümer. (MA)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Süd

Telefon: 0361 7443 0

E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell