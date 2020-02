Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl vereitelt

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen konnten Beamte gegen 05:00 Uhr im Bereich der Friedrich-Engels-Straße in Erfurt eine dunkel gekleidete Person feststellen, welche sich offensichtlich gerade an einem Pkw zu schaffen machte. Bei Erblicken der Polizei gab die Person Fersengeld und konnte, trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, nicht mehr aufgegriffen werden. Als das Fahrzeug in Augenschein genommen wurde, stellten die Beamten eine offene Fahrertür sowie diverse Beschädigungen an der Türkante fest. Nach Rücksprache mit dem verständigten Halter des Fahrzeuges bestätigte sich der Verdacht eines versuchten, glücklicherweise jedoch vereitelten, Diebstahlsdeliktes. (FW)

