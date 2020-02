Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Erfurt (ots)

Am Samstag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Unfall in der Mittelhäuser Straße in Erfurt. Hier fuhr ein blauer BMW aus Richtung Ilversgehofener Platz stadtauswärts, kam dann alleinbeteiligt nach links von der Straße ab und prallte gegen ein Garagentor. In der Garage hielt sich ein Mann mit seiner Frau auf und spielte Tischtennis. Er wurde vom Garagentor im Rücken getroffen und leicht verletzt. Der vor Ort befindliche Halter des Pkw gab an, nur Beifahrer gewesen zu sein. Der Fahrer, von dem der Halter angeblich nur den Spitznamen kennt, soll sich zu Fuß entfernt haben. Haben Zeugen den Unfall beobachtet und können Angaben zum Fahrer machen? Hinweise bitte an LPI Erfurt-ID Nord unter 0361-7840. (TL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell