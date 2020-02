Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dumm gelaufen

Sömmerda (ots)

In der Nacht des 31.01.2020 wurde die Aufmerksamkeit der Polizeibeamten der PI Sömmerda durch verdächtige Bewegungen in einem Gebüsch geweckt. Als die Beamten sich dem Dickicht näherten, stellten sie in diesem eine männliche Person fest, welche gerade dabei war, sich einen Joint anzuzünden. Der Mann war weniger erfreut die Beamten, in seinem vermeintlich sicheren Versteck, zu begrüßen. Er musste sein Versteck verlassen, seine "Rauchware" wurde beschlagnahmt und der Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzes zog eine Anzeige nach sich.(np)

