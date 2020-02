Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vandalismus

Erfurt (ots)

Am Samstagmorgen wurde in der Erfurter Innenstadt eine Sachbeschädigung an einem Eiscafé festgestellt. Ein Unbekannter warf vermutlich eine Glasflasche gegen eine Fensterscheibe, wodurch die Außenverglasung beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (RH)

