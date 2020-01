Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrecher

Die Kripo Erfurt fahndet öffentlich nach einem unbekannten Einbrecher. Dieser brach am 26.08.2019 in den frühen Morgenstunden in ein Café in der Erfurter Altstadt ein. Er durchsuchte mehrere Schränke bis er fündig wurde. Er entwendete Wechselgeld und eine Flasche Rum. Die Überwachungskamera des Ladens konnte den Täter aufzeichnen. Er ist etwa 18 bis 25 Jahre alt, trug ein Basecap, einen Kapuzenpullover der Marke Reebok, eine dreiviertel Hose und Turnschuhe. Außerdem führte er einen Rucksack mit sich. Wer kennt den Mann? Hinweise nimmt die Kripo Erfurt (0361/7443-1465 oder 0361/7443-2428) unter Angabe der Vorgangsnummer 215173/19 entgegen. (JN)

