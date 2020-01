Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger in Fahrrad gelaufen

Erfurt (ots)

Ein 37-jähriger Fußgänger ist gestern Nachmittag Am Spielbergtor in ein Fahrrad gelaufen. Der Fußgänger wollte zwischen zwei haltenden Autos die Straße überqueren. Hierbei übersah er jedoch den auf dem Fuß-/Radweg herannahenden Fahrradfahrer, so dass es zum Unfall kam. Der Fußgänger, wie der gleichaltrige Fahrradfahrer trugen leichte Verletzungen davon und mussten in die Klinik gebracht werden. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell