Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholsünder

Erfurt (ots)

Durch ihre auffällig unsichere Fahrweise ist eine 48-jährige Fahrradfahrerin in der vergangenen Nacht in eine Polizeikontrolle geraten. Sie war kurz vor Mitternacht auf der Thälmannstraße unterwegs, als ihr dort der Funkstreifenwagen begegnete. Die Polizisten hielten die Frau an und machten bei ihr eine Alkoholkontrolle. Sie erreichte beim Alkoholtest knapp 1,8 Promille. Sie kam mit zur Polizeidienststelle, wo kurz darauf die Blutentnahme erfolgte und Anzeige erstattet wurde. (CD)

