Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 54-Jährige sorgt für Ärger

Erfurt (ots)

Für Ärger sorgte eine 54-jährige Frau gestern Nachmittag in einem Discounter in der Erfurter Altstadt. Sie wurde gegenüber der Kundschaft und dem Personal so beleidigend, dass eine Verkäuferin vom Hausrecht Gebrauch machte und die Frau aus dem Geschäft verwies. Anstatt der Aufforderung Folge zu leisten, wurde die 54-Jährige handgreiflich und verletzte die Verkäuferin leicht. Neben einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung wurde der 54-Jährigen ein Hausverbot ausgesprochen. Die Frau hatte offenbar noch nicht genug. Sie äußerte lautstark verfassungsfeindliche Parolen, dass sie eine weitere Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erhielt. Wenig später fiel die Frau in ähnlicher unangenehmer Weise in einem weiteren Discounter in der Innenstadt auf. Wieder kam die Polizei zum Einsatz, die für die Unterbringung der 54-Jährigen in einer Klinik sorgte. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443-1503

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell