Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfrischung für Langfinger

Erfurt (ots)

Vermutlich schwer zu tragen hatten Diebe, die gestern Morgen in Ilversgehofen, am Fuchsgrund in einen Mercedes-Kleintransporter eingebrochen sind. Sie schlugen Scheiben des Fahrzeugs ein und gelangten somit an zwei Kästen Cola und eine Tasche, in der sich ein Laptop und I-Pad befanden. Dem Eigentümer entstand neben dem Beuteverlust von ca. 1.600 Euro ein Sachschaden von 3.500 Euro. (CD)

