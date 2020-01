Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfallflucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine Opel-Fahrerin musste Donnerstagmittag Beschädigungen an ihrem Auto feststellen. Der Wagen parkte über Nacht am Straßenrand in der Erfurter Straße von Riethnordhausen. Ein unbekannter Autofahrer war in dieser Zeit gegen den Wagen gefahren und beschädigte dabei ein Rücklicht und die Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann zur Aufklärung der Tat beitragen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 26423 entgegen. (JN)

